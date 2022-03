"Sozialpsychologische Hilfe, Evakuierung und Notfallmedikamente"

Die NGO AMICA e. V. mit Sitz in Freiburg ist eine Frauenrechtsorganisation, die sich in Krisen und Kriegsregionen einsetzt und international in Bosnien und Herzegowina, im Libanon, Libyen, Syrien und auch in der Ukraine mit Parter:innen Zusammenarbeit und psychosoziale Hilfe leistet.

In der Ukraine arbeiten sie mit Partner:innen in der ostukrainischen Hafenstadt Mariupol zusammen. Am Wochenende waren verschiedene Evakuierungsversuche der Stadt gescheitert. Die Strom- und Wasserversorgung ist zudem seit einigen Tagen ausgefallen. Wie gerade ihre Arbeit in der Ukraine aussieht, welche Hilfe gerade am meisten benötigt wird und wie ihre bisherige Arbeit in der Ukraine aussah, seitdem der Krieg im Osten der Ukraine 2014 begann – darüber haben wir mit Hanna Riede von AMICA e. V. gesprochen.