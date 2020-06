Spanische Sozialdemokratie eng involviert in staatliche Todesschwadrone

Der US-Geheimdienst CIA hat Geheimdokumente freigegeben, die wohl beweisen, dass die spanische Sozialdemokratie (PSOE) und deren einstiger Chef und ehemaliger spanischer Ministerpräsident Felipe González in die staatlichen Todesschwadronen GAL involviert waren. González so heißt es in den Dokumenten, hat der Gründung einer Söldnertruppe zur Terrorismusbekämpfung außerhalb der Gesetze zugestimmt. Im Visier der GAL waren die ETA aber auch andere Angehörige der Unabhängigkeitsbewegung und Dritte. Am internationalen Tag zur Unterstützung der Folteropfer haben wir mit unserem Baskenlandkorrespondenten Ralf Streck über die GAL, die auch für Folter verantwortlich war und die ausbleibende Aufklärung, gesprochen.