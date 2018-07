Spanischer Rapper nach Flucht nach Belgien auf freiem Fuß

Der spanische Rapper Josep Miquel Arenas, der vor einer drohenden Gefängnisstrafe nach Belgien geflüchtet ist, ist wieder auf freiem Fuß. In einem spanischen Gerichtsverfahren wurde zuvor Arenas zu dreieinhalb Jahren Haft verurteilt. Grund dafür ist, dass er nach Auffassung des Gerichts in seinen Liedern Drohungen und Beleidigungen der Krone ausspreche sowie des Terrorismus verherrliche. Die belgischen Behörden entließen Arenas nun bereits am 5. Juli, nachdem er sich kurz zuvor bei der Polizei in Gent gemeldet hatte.

Die belgische Justiz hat nun weitere Dokumente von den spanischen Strafverfolgungsbehörden angefordert, um die Bedingungen für eine mögliche Auslieferung zu prüfen. In der Vergangenheit hatte Belgien Auslieferungsgesuche Spaniens in politischen Fällen abgelehnt. Zuletzt war beispielsweise auch der ehemalige katalanische Regierungschef Puidgemont nach Belgien geflüchtet.