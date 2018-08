Belgien liefert Rapper nicht ohne Prüfung an spanische Justiz aus

Der aus Mallorca stammende linke Rapper Valtonyc (Josep Miquel Arenas) soll den Terrorismus verherrlicht haben und die sich außerdem der "Verunglimpfung des Königs und der Sicherheitskräfte" schuldig gemacht haben. Deshalb ist er in Spanien zu 3,5 Jahren Gefängnis verurteilt worden, hält sich aber aus naheliegenden Gründen derzeit nicht in Spanien, sondern in Belgien auf. Die spanische Justiz wollte ihn mit einem Europäischen Haftbefehl zurückrufen, doch die belgische Justiz möchte sich den Fall nun doch näher ansehen, ob nicht vielleicht ein Fall von freier Meinungsäußerung von Seiten des Rappers vorliege. Ein gesprächn mit unserem Spanienkorrespondenten Ralf Streck. Dieser berichtet auch noch von einem Prozess gegen eine Gruppe von Veganern, denen unterstellt wurde, sie wollten nicht nur den Terrorismus verherrlichen, sondern auch eine Bombe bauen. Das gericht kam aber schließlich zu der Erkenntnis, dass sie in ihrer Küche keine Bombe herstellen wollten, sondern schlicht Rotkohl kochen wollten. Die weniger witze Seite: Einzelne von ihnen saßen deshalb bis zu 16 Monaten im Gefängnis und die Spurensicherung dürfte auch den Rotkohl gründlich verdorben haben.