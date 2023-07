Sperrvermerke zu Stühlinger Klos und Ausdehnung des Angebots an Menstruationsprodukten werden am 17.7.23 aufgehoben

In der Vorberatung durch den Bauausschuß werden aller Voraussicht nach bereits am 17.7. 23 im Hauptausschuß die noch extistenten (Haushalts-)Sperrvermerke in beiden Fällen aufgehoben.

Nach wie vor fremdelt zwar die CDU noch mit der langen Öfnungszeit 8-20Uhr der Toiletten unter der Stadtbahnbrücke am Stühlinger Kirchplatz auch wegen der Kosten (jährlich 175.000 €).

1:23

Repliken: 2:00

Angesichts des erfolgreichen Verlaufs der Probephase bei Menstrationsprodukten ist jetzt auch die einst skeptische Sachabteilung des Gebäudemanagement bereit, den Versuch auf weitere öffentliche Toiletten auszudehnen.

2:43