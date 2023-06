Spontandemonstration und Cornerstreifzüge nach vereiteltem Hiphop-Jam im Stadtgarten

Eigentlich sollte am vergangenen Freitagabend im Freiburger Stadtgarten ein Hiphop-Jam unter dem Motto "Musik und Kultur lassen sich nicht verdrängen – Hiphop bleibt widerständig" stattfinden. Hintergrund ist unter anderem das kürzlich vom Stadtrat beschlossene Verbot für die nächtliche Benutzung von Bluetooth-Boxen und Musikinstrumenten in Freiburger Parks - und das generelle Fehlen unkommerzieller Orte für Nachtschwärmer*innen in der Freiburger Innenstadt.

Allerdings war die Polizei bereits vor dem geplanten Jam mit einem Großaufgebot vor Ort. Die Einsatzkräfte untersagten die Veranstaltung und konfiszierten die Musikanlage, einen Laptop und einen LKW, der als Bühne dienen sollte.

Schließlich zogen die Teilnehmer*innen in einer Spontandemonstration durch die Innenstadt. Nahe der Belfortstraße sammelte sich eine größere Gruppe von Menschen und holte den Hiphop-Jam in verkleinerter Form nach. Die gute Stimmung war allerdings nur von kurzer Dauer: Schon nach zwei bewegenden Songs, wurde die Straße von Polizist*innen in Kampfmontur und unter Androhung von "niedrigschwelligen Verhaftungen“ geräumt.

Doch auch dies konnte die feierwillige Menge nicht davon abhalten, ihr Recht auf den öffentlichen Raum einzufordern. Eine Gruppe zog weiter durch die Stadt und cornerte bei Musik, Bier und Limo an verschiedenen beliebten Plätzen der Innenstadt, unter anderen dem berüchtigten Lederleplatz.

Im Folgenden findet ihr einige akustische Eindrücke der kurzweiligen, wenn auch für viele enttäuschenden Nacht.

Ein enttäuschter Besucher des geplanten Hiphop-Jams im Stadtgarten beschreibt seine Erlebnisse: 1:58

Die Beschlagnahmugn des LKWs, der als Bühne dienen sollte, sorgt bei den Besucher*innen für großen Unmut: 1:43

Im Grün gab es dann doch noch einen kleinen Jam, hier einer der Songs: 1:56

Die Polizei räumt die Belfortstraße und droht Verhaftungen an - doch nicht unwiderprochen: 1:00