Spontankundgebung in Freiburg: Freiheit für Lina und alle anderen Antifaschist*innen

"Wer gegen Nazis kämpft, kann sich auf den Staat nicht verlassen.“, mit dem Zitat von Esther Bejarano mobilisierte das Offene Antifa Treffen zu einer Spontankundgebung anlässlich der Urteile im Antifa-Ost-Verfahren, am Samstag, den 3.6.23, auf den Platz der Alten Synagoge in Freiburg. Das Motto: "Freiheit für Lina! Free all Antifas!"

Anlass bot das Urteil gegen die Antifaschistin Lina E. sowie drei Mitangeklagten, die unter Verwendung des umstrittenden §129 StGB zu mehrjährigen Haftstraven verurteilt wurden. Das, obwohl Beweise fehlten und das Gericht in dem Urteil auf die Zeugenaussagen von Neonazis und eines linken Szene-Aussteigers stützt, wie Prozessbeobachter*innen und Antifaschist*innen bemängeln. Auch in der Rede von der Roten Hilfe Freiburg wurde das Urteil als "Generalangriff auf alle Antifaschist*innen" bewertet: "Die Verurteilung [...] ist ein Angriff auf unsere politische Arbeit und Überzeugung im Kampf für eine solidarische Gesellschaft jenseits des Kapitalismus.", so ein*e Aktive in der Rede: 3:29