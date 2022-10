Springerkonzern Lügen: Freiburger FDP schwenkt auf Lindnerselbsttötungs-/Niederlagen kurs ein

Dass die Zeitung mit den vier Lettern B**D aus dem Springerkonzern lügt, ist eine Binsenweisheit.

Neuste Schlagzeile: "Freiburg verbietet Fleisch an Schulen". Zwar alles Quatsch, nur weil im Kindergarten und der Grundschule statt zwei nur ein Essen angeboten werden soll - ein vegetarisches Gericht zudem. Aber für eine strauchelnde Lindner-FDP offensichtlich ein Strohhalm, nach dem mit beiden Händen gegriffen werden muss. So verstieg sich der Freiburger FDP-Chef Sascha Fiek zu folgenden unsubstantierten Behauptungen 1:38

Also doch! Das Fleisch wird von linken Grünroten in ihrem Furor und Eifer bekämpft! Womit? Mit einem guten und geschmackvollen Veggie-Essen. Nicht mal der erhöhte Eigenanteil von Eltern ist das FDP-Problem. Nein der - vermeintliche - ideologische Splitter der parteipolitischen Konkurrenz.

Die FDP als Don Quichotte - ach Sascha, jeder macht sich so lächerlich wie nur möglich in seiner Torschlußpanik. Glückauf - mach den politischen Sargdeckel bitte besser leise zu...

Immerhin Freiburger Politik diskutiert Fleisch statt Veggie-Essen - in Lviv gehen mal wieder Putins Raketen nieder. Prioritäten die mensch so setzt. Glückliches Freiburg, das 45 Minuten seiner wertvollen Zeit in öffentlicher 1Stunde 10 Minuten Sitzung um falsche Nachrichten und falsche Fragestellungen verwenden kann.

kmm

Die Debatte in toto 44:33