Stadt bestätigt 16 Bäume im Dietenbach von privaten Waldbesitzern "geerntet" - Flächendeckend ab August?

Die Stadt Freiburg hat über 24 Stunden nach Anfrage von RDL bestätigt, daß bereits am Montag 19.6.23 16 Bäume von privaten Waldbesitzern im Dietenbach/Sängelewald gefällt wurden - trotz Brutzeit der Vögel.

Die Untere Naturschutzbehörde hätten einen Rodungsstopp bis 1. August 2023 verfügt oder auch nur bei den Arbeiten veranlasst.

Die Stadt dementiertiert aber, dass

1. Bei der Fällung einer Eiche im April es einen Verstoss nach § 44 BNaturschutzG festgestellt habe - wegen Störung der Brutzeit von geschützten Vögeln.

2. Angeblich fehlt der Unteren Naturschutzbehörde - nach der Stadt - allerdings die Rechtsgrundlage, den privaten Besitzern ihre Holzernte z.b. wegen dem Brutschutz geschützter Vögelarten per Allgemeinverfügung oder Waldschutzauflagen zu verbieten.

Wie sie verbindlich den Rodungsstopp bis 1.8. durchsetzten will, bleibt also Stadtgeheimnis

Insofern kann sie auch nicht ausschliessen, das alle privaten Waldbesitzer noch schnell ihre Holz"ernte" spätestens ab 1. August einfahren. Da in den Erwerbsverträgen der Sparkassengesellschaft mit den Eigentümern keine Vorkehrungen getroffen wurden, Mimimal Standards des Naturschutz wider kommerzielle Interessen zu verankern. Dies hätte den Kaufpreis hochgetrieben, sagt die Stadt. Erst wenn der bezahlt wird, findet der Eigentumsübergang statt .

Merke: Ab August scheint eine fröhliche Rodungsparty möglich. Es sei denn der Druck wird stärker .

(kmm)