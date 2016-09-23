Stadt-für-Alle-Nachrichten (Rückblick 15. Juli - 15. September 2016)

Stadt-für-Alle-Nachrichten (Rückblick 15. Juli - 15. September 2016)

  • [FR] EMPIRICA WARNT VOR IMMOBILIENBLASE
  • FREIBURG FAST LETZTER
  • [FR] KEINE FREIHEIT FÜR DIE QUARTIERSARBEIT
  • BERLIN: MITBESTIMMUNG NICHT FÜR KRITIKERINNEN
  • WIEN BRINGT FLÜCHTLINGE DEZENTRAL UNTER
  • [FR] STADT WILL ROLLSTULFAHRER INS PFLEGEHEIM ZWINGEN
  • BRD NACH ÖSTERREICH UM UNGLEICHSTEN
  • TEURE MÖBEL
  • [FR] FAHRSCHEIN VERGESSEN = NACKT AUSZIEHEN
  • TÜBINGEN: POLIZEI WOLLTE WOHNPROJEKTE ÜBERWACHEN

Die Nachrichten stammen vom Netzwerk Recht auf Stadt Freiburg und sind in der Straßenzeitung FREIeBÜRGER nachzulesen.

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