Stadt-für-Alle-Nachrichten (Rückblick 15. Juli - 15. September 2016)

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Die Nachrichten stammen vom Netzwerk Recht auf Stadt Freiburg und sind in der Straßenzeitung FREIeBÜRGER nachzulesen.