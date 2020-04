"Gesundheitsgefährdende Musik" und agressive Polizei ohne Schutzausrüstung

Durch Kontaktverbote, dem Erlass von Allgemeinverfügungen und Verordnungen und der Änderung des Infektionsschutzgesetzes im Zuge der Corona-Pandemie sind Demonstrationen nahezu unmöglich geworden und somit viele kritische Stimmen auf den Straßen weltweit verstummt. Gestiegen ist zugleich die Anzahl von Polizist*innen im Verhältnis zu Passant*innen auf der Straße – und somit auch die Repression, sollten Menschen sich dazu versammeln, um gegen soziale und andere Ungerechtigkeit zu protestieren.

Dieses Wochenende kam es trotz der Auflagen zu mehreren Protesten, in Kiel, Flensburg, Münster und Lüneburg um im Rahmen der #leavenoonebehind Kampagne die Evakuierung der völlig überfüllten Griecheischen Lager zu fordern. Auch in Lüneburg trafen sich am 4. April Menschen mit Bannern und 1.50 m Abstand. Radio Dreyeckland sprach mit Cécile, Aktivistin aus Lüneburg, über die Auflagen in Niedersachsen, Menschen, denen ihre T-Schirts mit politischen Sprüchen verboten wurden und den Grund für den Protest.

