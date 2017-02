SPD will Managergehälter deckeln

Der Vorsitzende der SPD-Fraktion im deutschen Bundestag, Thomas Oppermann hat für März eine Gesetzesinitiative angekündigt, mit der es Unternehmen erschwert werden soll, übertriebene Prämien und exzessive Gehält zu bezahlen. Außerdem lobte Oppermann die Entscheidung des VW-Konzerns, künftig seinen Vorständen nichtmer mehr als 10 Mio. Euro im Jahr zu bezahlen. VW war in die Kritik geraten, weil der Konzern Christine Hohmann-Dennhardt nach nur 13 Monaten im Vorstand eine Abfindung von 12 Mio. Euro bezahlt hatte. In dem 23 Personen umfassenden Vorstand des Dieselskandal umwitterten Konzerns war Hohmann-Dennhardt für Ethikfragen zuständig. Hohmann-Dennhardt ist SPD-Mitglied. An VW ist das Land Niedersachsen beteiligt und im Aufsichtsrat sitzt auch der Ministerpräsident von Niedersachsen, Stephan Weil, SPD.