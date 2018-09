Österreich: Fraktionschef der FPÖ zeigt afghanischen Lehrling an, erwischt aber den falschen

Der Fraktionsvorsitzende der FPÖ im Österreichischen Nationalrat, Johann Gudenus konnte jüngst auftrumpfen. Ein afghanischer Lehrling in einem Supermarkt, für dessen Verbleib sich unter anderem der Bundespräsident Alexander Van der Bellen eingesetzt hatte, soll sich als Fan der terroristischen Hisbollah entpuppt haben. Laut Gudenus ermittelt der österreichische Verfassungsschutz bereits gegen den Asylbewerber. Letzteres stimmt wohl, denn der junge Mann wurde von einem gewissen Johann Gudenus, Fraktionsvorsitzender der FPÖ als Terrorsympathisant angezeigt. Die Anzeige bezieht sich auf eine Facebookseite, auf der der Asylbewerber einen Link geliked haben soll, der wiederum zu einer Seite führt, die mit der Hisbollah in Verbindung gebracht wird. Das Problem bei der Anzeige ist, dass die Facebook-Seite dem Lehrling nicht zuzuordnen ist. Der dort genannte Name stimmt nicht überein und auch das Bild sieht dem Lehrling nicht ähnlich, mit dem sich der Bundespräsident fotografieren ließ. Offenbar war Gudenus einem falschen Link gefolgt, ohne sich die Webseite genauer anzusehen.