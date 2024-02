Stille um die Bildung einer Rechtsregierung in den Niederlanden?

Am 23,11.23 ging aus den Neuwahlen nach der Krise des 4. Kabinetts Rütte ausgelöst durch das Asylgesetz mit von der Wilders Partei erzielten 23,7 % eine wahrscheinliche Rechtsregierung in nach Italien einem weiteren der sechs EU- Gründungslander hervor.

Ein Update von Tobias Müller , freier Journalist , der seit ca. 15 Jahren in den niederlanden lebt und dabei auch die Hoffähigkeit rassistischer, islamophober Hetze udn ihre Normalisierung mitbekommen hat.

<Am Anfang wurde durch ein Versehen die erste Antwort nicht aufgezeichnet. Sie wurde aber dann nachgefragt>