Studentenverbindungen: Von autoritärer Erziehung und elitären Seilschaften

In Freiburg, als alte Universitätsstadt, lassen sich eine Vielzahl von Verbindungen treffen:

In herrschaftlichen Häusern, die sich über die Stadt verteilen. Meist weht eine Fahne an der Außenwand.



Gerade weil es in Freiburg mitunter schwer ist während dem Studium ein bezahlbares Zimmer zu finden, erscheinen günstige Verbindungszimmer verlockend. Dabei tun sich in Verbindungen jedoch oftmals veraltete Männlichkeitsideale, elitäre Seilschaften und reaktionäres bis extrem rechtes Gedankengut auf.

Ein Vertreter des AStA der Uni Frankfurt und falsch-verbunden.net sprechen im Genaueren über Studentenverbindungen und die Kritik an Ihnen.

Der AStA der Uni Frankfurt gab erneut einen Reader zu Verbindungskritik hinaus. Sehr lesenswert und zu finden unter: http://asta-frankfurt.de/aktuelles/autoritaer-elitaer-reaktionaer