Leon Enrique Montero über strukturelle Probleme von studentischen Verbindungen

Studentenverbindungen, das bedeutet strikt hierarchische Strukturen, angestaubte Traditionen und autoritäre und elitäre Muster. Studentenverbindungen, das ist oft reine Männersache. In dieses Milieu ist Leon Enrique Montero für seine Recherche eingetaucht. Er hat sich bei offen rechten Burschenschaften beworben und war zeitweise Teil einer Studentenverbindung.

Aktuell ist der frei schaffende Journalist und Fotograf in verschiedenen Städten Deutschlands unter dem Motto “Reise nach Germania, Von Fuxen, Burschen, Alten Herren” unterwegs, um über seine Erfahrungen in Verbindungen und bei Burschenschaften zu berichten. Dabei ist er am 18.10.2022 um 19 Uhr auch in Freiburg in der KTS zu Gast.

Mit Leon Enrique Montero haben wir über strukturelle Probleme von studentischen Verbindungen, exzessive Trinkgelage und fehlende Abgrenzung nach rechts gesprochen.