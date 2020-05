Corona überdeckt alles: BER in Berlin, S21 in Stuttgart. Der Unterschied? In Stuttgart ist noch Zeit auszusteigen.

Wie gebaut wird hat Kollege Jan nachrecherchiert, der Beitrag wurde am Freitag gesendet.

RDL sprach mit Martin Poguntke ein Kritiker der S21 Haltestelle unter Stuttgart.

Martin Poguntke

