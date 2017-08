Sungs Laden - Karin Kalisa

Ins Rollen bringt diese augenzwinkernde Utopie im Prenzlauer Berg in Berlin eine "weltoffene Woche" an der Schule des kleinen Minh. Die Kinder mit "Migrationshintergrund" sollen ein Kulturgut aus ihrer "Heimat" mitbringen. Großes Problem, denn weder Minh noch sein Vater Sung haben allzuviel Ahnung über Vietnam. Das einzige Familienmitglied mit Migrationserfahrung ist die Großmutter. Also muss sie ran. Mit einer vietnamischen Marionette erzählt sie in der Schule ihre Geschichte und löst Unvorhergesehenes aus. Das Stadtviertel kommt in Bewegung. Isa Bischoff war rundum begeistert von diesem lebensbejahenden Roman.