Syrien: Drohnenangriffe auf Binnenflüchtlinge

Gestern wurden zwei Zeltlager von Binnenflüchtlingen in der von Rebellen kontrollierten Provinz Idlib nahe der türkischen Grenze von Drohnen angegriffen. Ein Drohnenangriff ereignete sich nahe dem Ort Darkush. Im Internet wurde ein Film verbreitet, der zeigt, wie ein Feuer zwischen Zelten aufflammt. Ein sich heftig bewegender Mann vor oder in den Flammen ist zu sehen, während sich das Feuer rasch ausbreitet. Viele Menschen schreien in Panik. Aus einer Bildunterschrift ist zu entnehmen, dass es sich um einen Drohnenangriff handelt. Etwa eine Stunde später berichtete die syrische Hilfsorganisation "White Helmet" über einen weiteren mutmaßlichen Drohnenangriff auf ein Zeltlager von Binnenflüchtlingen in der etwa 30 km entfernt liegenden Stadt Jisr ash-Shughur. Dabei soll ein neunjähriges Mädchen getötet worden sein.

In Syrien werden täglich Ortschaften bombardiert. Gezielte Angriffe auf Flüchtlingslager werden weit seltener berichtet, doch scheinen sie in letzter Zeit zuzunehmen. Das bedeutet, dass die Menschen tun können, was sie wollen, in Syrien sind sie nichtmehr sicher, jedenfalls in den Rebellengebieten. Es ist nicht klar, von wem die Angriffe ausgehen. Vielleicht soll das aber auch durch den Einsatz von Drohnen verschleiert werden.

