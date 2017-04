Syrien: Nach Giftgas geht der Krieg mit Brandbomben weiter

Nachdem Giftgasangriff auf Schaichun, bei dem mindestens 80 Menschen starben und dem Vergeltungsschlag der USA geht der Krieg in Syrien mit anderen Waffen weiter. Am Sonntagabend wurde die in der Nähe von Schaichun gelegene Stadt Saraqib mit Brandbomben angegriffen. Im Internet verbreitete Bilder zeigen große Brände an mehreren Stellen. Den syrischen Rebellen nahestehende Webseiten machten die russische Luftwaffe für den Angriff auf Saraqib verantwortlich. Über Tote und Verletzte in der 34 000 Einwohner zählenden Stadt war zunächst nichts bekannt. Nach einer anderen nicht überprüfbaren Quelle sollen auch bei einem Angriff der US-Luftwaffe im Norden Syriens mehrere Zivilisten getötet worden sein. Unter anderem eine Mutter und ihre 6 Kinder, die versucht hatten in einem Boot aus der zwischen dem Islamischen Staat und kurdischen Milizen umkämpften Stadt Tabqa zu fliehen. Tabqa liegt an einem Stausee.