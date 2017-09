Syrien: Regierungstruppen versuchen Belagerung von Deir ez-Zor durch IS zu beenden

Nach einem Vorstoß durch die syrische Wüste an den Euphrat haben Regierungstruppen die Stadt Deir ez-Zor erreicht. Teile der Stadt mit dem Flughafen werden seit 4 Jahren vom sogenannten Islamischen Staat belagert. Mit russischer Unterstützung ist es den Truppen Asads anscheinend gelungen, bis auf einen Kilometer an die Belagerten heranzukommen, ehe sie durch Gegenangriffe aufgehalten wurden. Derzeit erlebt der IS massive militärische Rückschläge, die letzten größeren Bastionen im Irak, Mosul und Tell Afar wurden von der irakischen Armee und schiitischen Milzen erobert. Die Hauptstadt des IS in Syrien, Rakka ist von kurdischen Truppen eingeschlossen und von US-Luftangriffen weitgehend zerstört. In Deir ez-Zor hält der IS auch nur noch einzelne Stadtteile. Die sich abzeichnende Niederlage des IS bedeutet aber noch nicht das Ende des syrischen Bürgerkrieges.