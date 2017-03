KurdInnen schließen KurdInnen die Büros in Syrien

Nach einem Berricht auf der Seite des Northern Syria Observer hat die von der Partei der Demokratischen Union (PYD) dominierte kurdische Verwaltung in Nordsyrien (von der PYD bisher auch Rojava genannt) 44 Hauptsitze und Zweigniederlassungen von 10 weiteren kurdischen Parteien und Organisationen und einer Organisation der assyrischen MInderheit geschlossen. Betroffen sind, die Kurdische demokratische Partei, Demokratische Partei Kurdistans, Progressive kurdische demokratische Partei, Frauenunion Kurdistans, Asyrische demokratische Organisation, Vereinigte Kurdische Partei (Yekiti), Union der kurdischen demokratischen Studenten und Jugend, Kurdische Jugendorganisation, Kurdischer Nationalrat, Reformbewegung, Partei der kurdischen, demokratischen Gleichheit. Eine Begründung dieser Maßnahme ist mir nicht bekanntgeworden. Auch früher ging die DYP mit anderen Organisationen nicht immer in demokratischer Augenhöhe um, was in der Region durchaus Usus ist, aber nicht ganz zu dem von ihr in Europa verbreiteten Bild passt.

Es ist nicht klar, warum die Büros gerade jetzt geschlossen wurden, einige neuere Entwicklungen in der Region dürften aber sehr wahrscheinlich einen Einfluss gehabt haben. Die kurdische Offensive hat den Euphrat zwischen Rakka und Deyr ez-Zor auf breiter Front erreicht. Selbst die Hauptstadt des IS, Rakka ist bedroht. Die USA haben ihre Unterstützung für die syrischen Kurden erheblich ausgeweitet. Russische und US-Truppen sind demonstrativ in der Region Manbij aufgetaucht, die Erdogan den kurdischen Verbänden als nächstes abnehmen wollte. Das gibt der kurdischen Führung sicher ein Gefühl von politischer Stärke auch wenn der militärische Druck der Türkei nicht ganz aufgehört hat. Andererseits hat man sich mit Russland anscheinend darauf verständigt, dass das kurdisch dominierte (sic) Gebiet in Nordsyrien ein autonomer Teil Syriens unter Asad bleibt. Der in den letzten Jahren eingeführte Name Rojava "Westen" wurde dem wohl geopfert und das Gebiet wird wieder Nordsyrien genannt. Mit dieser Entscheidung sind sicher nicht alle einverstanden.

jk