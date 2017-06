Kurdische politische Gefangene in Rojava

Am Sonntag demonstrierten Mitglieder des Kurdischen Nationalrates vor dem Gebäude der UN in Qamischli (Nordsyrien, kurdisch kontrolliertes Gebiet) für die Freilassung politischer Gefangener aus den Gefängnissen der PYD-Miliz. Die PYD ist der bewaffnete Arm der Partei der demokratischen Union (DYP) in Syrien, die dem gefangenen PKK-Führer Abdullah Öcalan nahesteht. Die YPG wird massiv von den USA unterstützt, weil sie sich als effektiv im Kampf gegen den sogenannten Islamischen Staat (IS) erwiesen hat. Derzeit hat die YPG die Hauptstadt des IS, Rakka von drei Seiten eingeschlossen und rückt gegen die tadt vor.

Der Kurdische Nationalrat ist eine Dachorganiosation kurdischer Parteien in Syrien, in dem die Demokratische Partei Syriens eine große Rolle spielt, die wiederum enge Beziehung zur Demokratischen Partei Kurdistans Irak unterhält, deren Vorsitzender Masud Barzani mit der PPK und DYP im Streit liegt und dabei von der ürkei unterstützt wird. Was man über diese Beziehungen auch denken mag, Tatsache ist, dass die DYP/PYD politische Konkurrenten in ihrem Gebiet zwar nicht völlig ausgeschaltet hat, aber massiv behindert und unterdrückt.

Quelle mit Bildern:https://twitter.com/SheroAlo1/status/871392441626230784

Anmerkung: Der Begriff Rojava "Westen" für das von ihr dominierte Gebiet in Nordsyrien wird seit Dezember letzten Jahres von der DYP nicht mehr geebraucht.

jk