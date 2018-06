Türkischem Rapper drohen 10 Jahre Haft

Dem türkischer Rapper Ezhel, der bereits am 24. Mai in Ankara verhaftet wurde, droht nun eine langjährige Haftstrafe. Der Vorwurf lautet: Anstiftung zum Drogenkonsum. Dieses Vergehen kann in der Türkei mit bis zu zehn Jahren Haft bestraft werden. Eine anonyme Anzeige hatte zu den Ermittlungen geführt. Ein Freilassungs-Antrag wurde bereits am vergangenen Mittwoch abgewiesen. Momentan befindet Ezhel sich in einem Gefängnis im Istanbuler Stadtteil Maltepe.

In seinem Song „Alo“ berichtet der Rapper über die Schwierigkeiten in Ankara an Marihuana zu kommen. Darüber hinaus behandelt er in seinen Texten vorwiegend sozialkritische Themen wie: Armut, Kinderarbeit oder die willkürliche Verhaftung von Journalisten innerhalb der Türkei. Daher ist davon auszugehen, dass die Gründe für die Inhaftierung des Rappers eher in seiner kritischen Stimme liegen als in dem vorliegenden Tatbestand.

