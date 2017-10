Türkisches Militär erneut in Syrien eingerückt

Am Sonntag ist türkisches Militär in die von Rebellen gehaltene Provinz Idlib in Syrien eingerückt. Anders als vor gut einem Jahr zunächst nicht um zu kämpfen, sondern um gemeinsam mit Russland und Iran einen partiellen Waffenstillstand zu überwachen, auf den sich die drei Mächte geeinigt hatten. Der Waffenstillstand ist sehr brüchig. Begleitet wurden die türkischen Soldaten von mit Ankara verbündeten Rebellen. Syrische Kurden befürchten, dass ihr Gebiet nun von der türkischen Armee in die Zange genommen wird.