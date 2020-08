Tagesinfo von Freitag, 12.August 1988

Fr 12.08.88 1. Intro Überblick 1:16 Fr 12.08.88 2. KI:Friedensplan für zerrüttetest Angola ? 7:06 Fr 12.08.88 3. Öko 88 – kommentar Do18.- So21.8.88 größte in Europa 3:30 Kommentar Fr 12.08.88 4. BI gegen NATO-Flugplatz in Lahr Shelter und kriegslazarett auf 16 ha Int Fr 12.08.88 5. Stopp der <WAA Wackerdorf Anhörung in Neuenburg am Wald Ministerium bricht am 23. Tag ab 5:57 Int Fr 12.08.88 6. Sanierung Stadtentwicklung Faulerarbeiterhäuser Riegeler Gelände – „Zwischennutzer“oder Mieter mit Sozialplan 10:39 BmO Fr 12.08.88 7. Flüchtlinge in Rheinfelden sollen vom Land vom RP Staatliche Sammelunterkunft- Asylgruppe 5:51 Mapuche Veranstaltung 0:40

Eigentlich hätte RDL bereits im März 1988 seine ihm von der Medienbehörde LfK zugeteilte Sendezeit von 15 % auf 2 Frequenzen (107,7 Mhz und 102,3 Mhz) in Anspruch nehmen wollen. Das wurde durch eine unheilige Allianz aus FR1-BZ-LfK und Post verhindert. Die Kampagne rund um die spätere Dauerlast für den Stadthaushaushalt den Bürgerenstcheid gegen das KTS genannte Kongresszentrum mußte noch auf der Exilfrequenz 100,7 Mhz gefahren werden .

Am 25. Juli 1988 wurde aber ein Teil der Zuweisung auf der 107 Mhz wahrgenommen und das Warmlaufen für die längst überfällige 24/7 Frequenz begann.

Im Sommerprogramm des Historischen Tagesinfo bringen wir Euch noch einmal den ersten Monat des lizensierten Sendebetriebs was die aktuelle Redaktion anging - damals wegen der fehlenden Sendezeit nur an Montag, Mittwoch und Freitag zu hören.

Vielleicht kann die eine oder der andere die Stimmen Eurer Eltern aus dem Programm heraushören

Beginn Montag der 27.Juli- 24. August 2020. Hier ein pdf file mit den Themen JULI_AUG1988.pdf