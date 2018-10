Valentina von Radio Dreyeckland war auf der museumspädagogischen Tagung in Dresden. Im folgenden Beitrag berichtet sie über die Tagung und die Ausstellungen "Rassismus. Die Erfindung von Menschenrassen" in Dresden und "Vertrauensfragen. Der Anfang der Demokratie im Südwesten 1918 - 1924" in Stuttgart.