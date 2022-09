Zu hohe Preise für alles, was zu einem selbstbestimmtem Leben gehört, werden von vielen linken Gruppen in Freiburg kritisiert. Am Montag, den 19. September hat sich die antikapitalistische Jugendgruppe der Internationalen Jugend zum ersten Mal auf den Fritz-Schieler-Platz beim Einkaufszentrum Weingarten gestellt. „Teuerungen? -Nicht auf unserem Rücken“ schreibt die IJ in der Ankündigung ihr hört Gespräche und Eindrücke von der Kundgebung am EKZ.