Am 28. August 2023 wurde Thomas Meyer- Falk nach 27 Jahren Haft aus der Sicherungsverwahrung der JVA Freiburg entlassen.

Im Interview in unserem Sendestudio berichtet er endlich live und nicht nur am Telefon wie es ihm nach einer Woche in Freiheit geht und wie schwierig es war hier draussen Briefkästen zu finden...