Transformation oder zurück zu den Anfängen? Entwicklung einer Empörungsbewegung.

Was geht eigentlich bei Querdenken?

Demonstrieren sie noch?

Und warum laufen die jetzt mit Russlandfahnen rum?

Und was soll das Geschwurbel von „Klimalüge“ und „Gendergaga“?

Um diese Fragen zu klären, hören wir Expert*innen und Betroffene von Verschwörungsmythen zum Wandel der „Querdenken“-Bewegung von Coronaverharmlosung und Impfgegner*innenschaft in pro-russische Aktivitäten, Klimawandelleugnung & Antifeminismus.

Dreiteilige Sendung und Podcast zum aktuellen Stand der verschwörungsideologischen Proteste.

In der ersten Sendung gibt es eine Einführung in Merkmale und Gefahren von Verschwörungsideologien, einen Einblick in die lokale Querdenken-Szene, Schnittmengen der Querdenken-Proteste mit verschwörungserzählerischen Klimawandelleugnung.

Ebenfalls Teil der Minireihe:

Verschwörungsideologien sind eng verknüpft mit Antisemitismus. Wie erleben das jüdische Menschen? Bei Jewish Meantime Spezial mit Sylvia und Or kriegen wir einen Einblick.

