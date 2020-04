Trotz Corona-Pandemie macht Fridays for Future weiter auf die Klimakrise aufmerksam

++++Gesundheitsamtsgerechte Aktion heute um 15h auf dem Platz der Alten Synagoge++++ FfF-Freiburg bleibt mit diversen kreativen Aktionen auf der Straße und im Internet weiter aktiv und fordert entschlossenes Handeln, auch bei der Klimakrise. Heute, am Freitag, den 24. April werden Straßen, Litfaßsäulen und Banner bemalt. Außerdem werden die Plakate online gepostet.

Die Forderungen der Fridays: ”Fight every Crisis! Nicht nur bei der Corona- sonder auch bei der Klimakrise. Gerade jetzt ist es wichtig, dass das Thema Klimawandel nicht untergeht, denn wir haben nur noch sehr wenig Zeit, das Ruder herumzureißen. Auch um sicherzugehen, dass sich Ereignisse wie die Corona-Pandemie nicht häufen. “Mit der Vernichtung von Ökosystemen sind Pandemien wahrscheinlicher” sagen Josef Settele vom Weltbiodiversitätsrat und Joachim Spangenberg, Vizepräsident des Sustainable Research Institute in Köln.

Auch Menschen aus dem Gesundheitswesen sehen trotz Corona die Notwendigkeit zu handeln. „Auch in dieser schwierigen und fordernden Zeit, die uns in den Gesundheitsberufen besonders viel abverlangt, ist es weiterhin wichtig, für eine klimafreundliche Politik einzustehen. Wir weisen darauf hin, dass die Klimakrise eines der größten zu bewältigenden Probleme für unsere Gesellschaft darstellt und beträchtlichen negativen Einfluss auf die Gesundheit aller hat. Auch darauf ist unser Gesundheitssystem nicht vorbereitet", erklärt Alex von den Health for Future Freiburg. Wir erfahren gerade am eigenen Leib, was es bedeutet wenn Krisen überhand nehmen. Wir wünschen uns eine lebenswerte Zukunft, in welcher der Alltag nicht durch Krisenmanagement bestimmt werden muss. Fridays for Future rufen dazu auf, bei den Aktionen am 24.4. teilzunehmen und kreativ zu werden: "Schnappt euch Kreide und verbreitet die Message: Jede Krise muss wie eine Krise behandelt werden."

Unterstützend fand heute von 12 - 13h am Rathausplatz eine Kundgebung am Rathausplatz von attac statt. Wir sprachen darüber mit Elke: 7:24