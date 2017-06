Trotz einiger Probleme ein richtiger Film

Die ARD hat das einzig richtige getan und die vom WDR erst abgenommene, dann von ARTE und WDR abgelehnte Dokumentation: "Auserwählt und ausgegrenzt - Der Hass auf Juden in Europa" von Sophie Hafner und Joachim Schroeder mit vielen Vorbehalten nun doch gezeigt. Da musste Radio Dreyeckland das unvermeidliche tun und den Film gleich im Morgenradio kommentieren und sei es nur um zu zeigen, dass das auch ohne Norbert Blüm geht.

Zusatz: In dem teilweise etwas aufgeblähten Faktencheck, den die kritisierte ARD mitliefert, wird zu der Rede des PLO-Chefs Mahmud Abbas (Zitat ist auch in unserem Audio) gesagt, die Doku bringe ihn zu Unrecht in Zusammenhang mit dem Vorwurf der Brunnenvergiftung, denn Abbas habe nicht von "Brunnen" gesprochen und auch nicht von "Plänen" von Rabbinern. Was Abbas sagt ist: "Darüber hinaus möchte ich noch sagen, dass vor nur einer Woche einige Rabbiner in Israel ihre Regierung dazu aufgefordert haben, unser Wasser zu vergiften, um Palästinenser zu töten." Der Kommentar des Films paraphrasiert das, nachdem der Wortlaut zu hören war, als den Vorwurf Rabbiner planten eine Brunnenvergiftung. Was ist falsch an dieser Interpretation?