Trump fordert Rückgabe der Krim an die Ukraine

Trotz seiner im Wahlkampf und danach verkündeten prorussischen und antichinesischen Haltung scheint nun Donald Trump sehr rasch zu Barack Obamas Positionen in der Außenpolitik zurückzukehren. In einem Zeitungsinterview forderte Trump Russland auf, die annektierte Krim an die Ukraine zurückzugeben. Außerdem solle Moskau seinen Einfluss auf die Rebellen gebrauchen, um die Gewalt in der Ostukraine zu reduzieren.

Die Krim war im Februar 2014 von russischen Truppen besetzt worden und wurde kurze Zeit später nach einem umstrittenen Referendum von Moskau annektiert. Die Vertretung der indigenen Krimtataren wurde aufgelöst und für illegal erklärt. Mit der Annektion verstieß Moskau gegen den von Russland selbst garantierten Vertrag von Budapest über die Unverletzlichkeit der Grenzen der Ukraine.

Laut dem Nachrichtensender CNN wirft die US-Regierung Russland auch eine Verletzung des INF-Vertrages über die Beschränkung von Mittelstreckenraketen vor. Demnach entwickele Russland Lenkraketen mit einer Reichweite zwischen 500 und 5500 km, was Russland laut Vertrag verboten ist.

In Russland hatte man bisher gehofft, Trump werde bald die von Obama verhängten Sanktionen aufheben. Danach sieht es nun nicht mehr aus. Es sei denn Trump macht die nächste Wende.