Trump in the USA - Trump light in Germany

Der Streit zwischen Trump und Musk, wirft ein Schlaglicht darauf, wie man mit Geld Politik macht, auch wenn dann am Ende wie im Falle Musk der Hase nicht ganz so läuft wie gedacht. Auch wenn Summen wie in den USA hierzulande nicht erreicht werden, so spielen Großspenden an Parteien und Politiker*innen auch hierzulande eine fast ähnlich große Rolle. Auf das und andere Parallelen zum Trumpismus will der Kommentar hinweisen. Verglichen mit dem gerade voll entbrannten echten Trumpismus gibt es hierzulande allenfalls einen Trumpismus light. Das ist schon schlimm genug. Auch an einen Trumpismus light kann man sich gewöhnen, sollte man aber nicht. Ja und dann ist da noch die leise Hoffnung, dass vielleicht doch ein paar Menschen sich überzeugen lassen, dass Großspenden mehr als nur ein Problem unter vielen sind. Wer gleich den Kapitalismus abschaffen will, sollte sich vielleicht zur Übung ersteinmal an der Durchsetzung eines Verbotes von Großspenden versuchen.

