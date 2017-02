"Trump vertritt eine ganz andere Position als Stop TTIP"

Die Nichtregierungsorganisation Attac ist Mitglied des Bündnisses Stop TTIP das sich gegen das geplante Freihandelsabkommen TTIP mit den USA einsetzt. Seit drei Jahren ist der Kampf gegen TTIP und andere Freihandelsabkommen sogar einer der Kernaufgaben von attac. Jetzt wurde mit Donald Trump in den USA ein erklärter Freihandelsgegner zum Präsidenten gewählt. Gleich an seinem ersten Arbeitstag kippte Trump dann auch das Transpazifische Freihandelsabkommen TPP. Was bedeutet Trump für Freihandelskritik von links? Roland Süß ist Mitglied im Koordinierungsrat von attac Deutschland und erklärt im Interview, wie sich linke von nationalistischer Kritik an Freihandelsabkommen unterscheidet.