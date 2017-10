Trump will Grenzmauer gegen Aufenthaltsrecht von Kindern illegaler Einwanderer verhandeln

Die US-Regierung hat am Wochenende überraschend ein Paket zur Einwanderungspolitik vorgelegt. Es sieht eine Reihe Verschwärfungen bei der Einwanderungspolitik vor. Dazu gehört auch der Bau der von Trump versprochenenen Grenzmauer zu Mexiko. Um die Zustimmung der Demokraten zu gewinnen, bietet Trump im Gegenzug an, auf die Ausweisung von in den USA geborenen Kindern illegaler Einwanderer zu verzichten. Präsident Obama hatte vor fünf Jahren diesen Kindern einen vorläufigen Schutzstatus gewährt. Es handelt sich um hunderttausende Menschen. In den USA hat sich für sie die Bezeichnung „Dreamer“ eingebürgert.