„Ukraine: Zivile Hilfen verstärken - Waffenlieferungen einstellen!“ So die Forderung der Deutschen Friedensgesellschaft – Vereinigte KriegsdienstgegnerInnen, DFG-VK, die momentan ganz und gar nicht auf der politischen Tagesordnung steht. Vielmehr lautet das Motto #FreeTheLeopard, wie es angesichts der beschlossenen Lieferung von Leopard-Kampfpanzern an die Ukraine, z.B. der grüne Bundestagsabgeordnete Janosch Dahmen ganz überschwänglich per social media Hashtag verkündete. Über die Forderung der DFG-VK ahben wir mit Michael Schulze von Glaßer, politischer Geschäftsführer der DFG-VK gesprochen.