Auf Einladung des Migrantinnen- Migrantenbeirats der Stadt Freiburg war der Türkeispezialist Ismail Küpeli letzten Freitag in Freiburg. In der Diskussion ging es unter anderem darum, warum doch ein relativ großer Teil der Menschen mit türkischen Wurzeln in Deutschland Erdogan trotz seines Hangs zu immer größerer Machtfülle in seiner Hand unterstützen. Einen längeren Ausschnitt aus der Veranstaltung wird RDL zu einem späteren Zeitpunkt senden.