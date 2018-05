Unterbringung von Flüchtlingen in Baden-Württemberg in vielen Fällen nicht menschenwürdig und auch jenseits der gesetzlichen Vorschriften

Für den Flüchtlingsrat Baden-Württemberg hat sich Volker Kahrau die Unterbringung von Flüchtlingen und ihre Folgeunterbringung in 26 Wohneinrichtungen in großen und kleinen Gemeinden in Baden-Württemberg angesehen. Zum Teil hatten sich die Gemeinden bemüht gute Unterkünfte in integrationsgünstiger Lage geschaffen. Doch in anderen Gemeinden fand er noch immer Provisorien, unrenovierte Abbruchhäuser, Unterbringungen in Industriegebieten, oder im Wald kilometerweit von der nächsten Haltestelle oder der nächsten Einkaufsmöglichkeit entfernt vor. Alleinstehende Frauen mussten in reinen Männerunterkünften bleiben, Kinder hatten keinen Platz für Schulaufgaben etc. Im gespräch mit Radio Dreyeckland bemängelt Seán McGinley vom Flüchtlingsrat Baden-Württemberg auch, dass es keine Mindeststandards für die Folgeabbringung gibt. Das sei dann halt einfach Glückssache, an welche Gemeinde ein Flüchtling gerate.