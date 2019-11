Debatte zu Freiburger Landeserstaufnahme für Geflüchtete (LEA)

Grundrechte am Eingang abgeben.

Unter diesem Motto diskutierten am 16. Juli in der Freiburger Innenstadt mehrere Gäste über die Zustände in der Freiburger Landeserstaufnahmestelle für Geflüchtete - und wie Freiburg damit umgehen soll.

Die RDL-Redaktion Our Voice hat diese Debatte organisiert und durchgeführt.

Das ganze war Teil der Aktionswoche Lampedusa Calling, bei der die Themen Flucht und "Ankommen in Deutschland" mit Kulturevents, in Debatten und Workshops sowie in vielen Einzelgesprächen behandelt wurden.



Die Debatte zur Landeserstaufnahme wird eingeleitet durch Erfahrungsberichte von Bari Alinou und Mohanan-Arfate Fofana die das Lager aus eigener Anschauung kennen - beide mussten dort mehrere Monate leben.



Im Anschluss diskutieren der Grüne Gemeinderat Karim Saleh, der Freiburger Soziologieprofessor Albert Scherr sowie Seán McGinley vom Flüchtlingsrat Baden-Württemberg die Möglichkeiten der Freiburger Zivilgesellschaft sowie der Stadt, auf die unhaltbaren Zustände im Lager Einfluss zu nehmen.