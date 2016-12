Das Flüchtlingslager Idomeni in Griechenland war einst sehr überlaufen. Über 8000 Menschen waren in dem überfüllten Lager. Es herrschten katastrophale Zustände. Wie es in dem Lager zuging darüber berichtet David Lohmüller. Der Freiburger Fotojournalist war 4 Monate vor Ort. Er hielt letzten Donnerstag einen Vortrag in der Uni Freiburg über das griechische Flüchtlingslager. Radio Dreyeckland war beim Vortrag dabei.