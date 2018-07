US-Umweltminister tritt wegen Korruptionsvorwürfen zurück

Der US-amerikanische Umweltminister Scott Pruitt hat wegen anhaltenden Korruptionsvorwürfen seinen Rücktritt verkündet. Pruitt hatte in den eineinhalb Jahren seiner Amtszeit massiv Steuergelder verschwendet, so beispielsweise für Kurzstreckenflüge mit Regierungsmaschinen. Schwerwiegender ist allerdings die große Nähe des Ex-Ministers zu Öl- und Frackingkonzernen bzw. deren Lobbyist*innen. So kam vor einigen Wochen heraus, dass Pruitt angeblich einen eigenen, nicht öffentlichen Kalender für Treffen mit Industrievertreter*innen hatte. Als dezidierter Gegner von Klimaschutzprogrammen wurde er bereits bei seinem Amtsantritt von vielen Mitarbeiter*innen seiner Behörde kritisch gesehen. Ersetzt wird der ehemalige Minister nun wohl durch seinen bisherigen Stellvertreter Andrew Wheeler.