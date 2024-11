US-Wahl: Stehen die Menschenrechte auf dem Spiel?

Harris oder Trump? Das Kopf-an-Kopf-Rennen im US-amerikanischen Präsidentschaftswahlkampf erreicht seinen Höhepunkt und es steht viel auf dem Spiel: Abtreibung, Klimaschutz, internationale Zusammenarbeit, Unterstützung der Ukraine - ja oder nein? Am 5. November entscheiden die Amerikanerinnen und Amerikaner, wer Joe Biden im Weißen Haus beerbt. Aber auch, wie wichtig ihnen Menschenrechte in den kommenden vier Jahren sind.

Einen Tag vor der US-Wahl stellen wir uns aktueller den je den Fragen: Welche Rolle spielen Menschenrechte im Wahlkampf? Wie wichtig sind den Kandidat*innen die Grundrechte aller Menschen? Wie steht es um die Menschenrechte in den USA bei einer neuen Präsidentin Kamala Harris oder einem Präsidenten Donald Trump? Antworten suchen wir in unserer Amnesty Aktuell Sendung am 4. November um 19 Uhr live auf Radio Dreyeckland! Wer nicht warten will, kann die Folge schon am Montagmorgen vorab auf Spotify hören!

Internationale Expertise bringt Orçun Selçuk mit. Er ist Professor und Politikwissenschaftler am Luther College in Iowa (USA) und beschäftigt sich vor allem mit Populismus, Polarisierung und Opposition im Kontext globaler Demokratieabfall. Im Interview hat Verena exklusive Informationen aus den Vereinigten Staaten von Amerika erhalten.

Auch wenn die US-Wahlen derzeit alles überschatten, gibt es viele andere Menschenrechtsnews. Die hat Léa für euch zusammengefasst. Klara geht der Frage nach: Was wurde eigentlich aus den Frauen im Iran?

Und egal, wie die Wahlen ausgehen: Es gibt Hoffnungszeichen in der Welt und in Amerika. Sonja hat eine Erfolgsgeschichte aus Mexiko mitgebracht und recherchiert, dass der Journalist Alberto Amaro weiterhin staatlichen Schutz erfährt. Er ist seit Jahren Opfer von Gewalt und Bedrohung - von Polizist*innen und mutmaßlichen Mitgliedern eines Drogenkartells.

Mit einer gebalten Ladung amerikanischer Musik-Klassiker moderieren Verena und Elli die Sendung.

Wenn ihr Lob und Kritik habt oder selber mitmachen wollt, dann meldet euch gerne! Slidet in unsere dms auf Instagram (@amestyinternationalfreiburg) oder in unseren Posteingang (amnesty.freiburg.radio@gmail.com).