USA und Türkei blockieren gegenseitig die Vergabe von Visa

Nur Stunden nachdem die USA ihre Auslandsvertretungen angewiesen haben, mit sofortiger Wirkung keine Visa mehr an türkische BürgerInnen zu vergeben, es sei denn zur Einwanderung, hat die Türkei in gleicher Weise geantwortet. US-BürgerInnen, inklusive Diplomaten dürfen nicht mehr in die Türkei reisen, es sei denn um einzuwandern. In der Begründung der US-Regierung heißt es:

"Jüngste Ereignisse zwingen die Regierung der Vereinigten Staaten, neu zu bewerten, wie sehr sich die türkische Regierung der Sicherheit von US Botschafts- und Konsulatsgebäuden und ihrer Mitarbeiter verpflichtet fühlt".

In der Begründung der türkischen Regierung heißt es:

"Jüngste Ereignisse zwingen die türkische Regierung, neu zu bewerten, wie sehr sich die US-Regierung der Sicherheit von türkischen Botschafts- und Konsulatsgebäuden und ihrer Mitarbeiter verpflichtet fühlt".

Anlass für die Maßnahme der US-Regierung war die Festnahme eines Mitarbeiters des US-Konsulates in Istanbul. Ihm wird vorgeworfen, für den pensionierten Prediger Fethullah Gülen zu arbeiten, der in den USA lebt und den die türkische Regierung für den Putschversuch vor einem Jahr verantwortlich macht. Die Festnahme erfolgte gleichzeitig mit einem Besuch des türkischen Präsidenten in Teheran, wo man die Nachricht sicher gerne vernommen hat.