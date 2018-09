Usutu-Virus rafft Amseln dahin

In Baden-Württemberg zirkuliert das Virus seit 2010, seitdem tritt es jedes Jahr in unterschiedlicher Intensität auf. „Jetzt gilt es, die Entwicklung genau zu beobachten und alle Fälle zu dokumentieren. Dazu brauchen wir die Hilfe unserer Mitbürger“, so Bosch. Unter www.nabu.de/usutu-melden können Beobachtungen toter Vögel gemeldet werden. Dort gibt es auch eine Anleitung zum Verschicken toter Tiere an das Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin (BNI) in Hamburg oder Veterinär-Untersuchungsämter.

Für Menschen ist das Virus ungefährlich. Trotzdem kein schöner Anblick.

NABU Vogelexperte Dr. Stefan Bosch gibt Auskunft.

