VCD kritisiert intransparente Pläne und fordert Fahrrad- statt KFZ-Garage

Anfang Juli steht im Freiburger Gemeinderat die Sanierung der Bahnhofsgarage auf der Tagesordnung. Sie soll in der ersten Jahreshälfte 2024 beginnen, etwa 1,5 Jahre dauern und insgesamt 9.5 Millionen Euro kosten. Im Bauausschuss wurde die entsprechende Vorlage der Stadtverwaltung am Mittwoch besprochen. Am 3. Juli kommt das Thema in den Hauptausschuss, am 11. Juli soll der Gemeinderat die Vorlage beschließen. Der alternative Verkehrsclub VCD kritisiert die Sanierungspläne in der bisherigen Form scharf. Wir haben mit Fabian Kern vom VCD Südbaden gesprochen.