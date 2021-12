Verhandlungsgeschick ist kein objektiver Grund

“Gleicher Lohn, für gleiche Arbeit”: klingt selbstverständlich, ist es aber nicht. In einem weiteren Fall in der Metallindustrie wurden brutto knapp 15 Tausend Euro weniger an eine Frau bezahlt, als an ihren männlichen Mitarbeiter. Im Interview mit der Gesellschaft für Freiheitsrechte (GFF) sprechen wir über die juristische Seite des Kampfes um Equal Pay.

Am Telefon sprechen wir mit Sarah Lincoln, Koordination der Verfahren bei der GFF. Der Verein beschäftigt sich mit strategischen Gerichtsverfahren, Debatten und Verfassungsbeschwerden im Bereich Grund- und Menschenrechte.