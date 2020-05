Die Badische Zeitung berichtete am 23.05. vom schwierigen Verhältnis des betroffenen landwirtschaftlichen Betriebs mit der Öffentlichkeit. Offensichtlich soll verhindert werden, dass der Name des Betriebs in den Medien genannt wird.

Die Presse in Rumänien identifiziert mehrfach (1 | 2 | 3 | 4) den Spargelbetrieb von Fritz Wassmer als Arbeitgeber des Verstorbenen Nicolae B.

Wir haben eine rumänische Freundin gebeten sich die Presseberichte für uns anzuschauen.