'VielFalter' im August zum Thema Staatenlosigkeit

Das Apatride Network (https://apatride.eu) ist eine Organisation, die sich dem Thema Staatenlosigkeit widmet, und die vor allem innerhalb der Europäischen Union aktiv ist. Eines der Hauptziele ist, das Bewusstsein für Staatenlosigkeit zu schärfen. Weltweit sind Millionen von Menschen von Staatenlosigkeit betroffen. Hunderttausende von ihnen leben in der EU. Apatride Network möchte diesen Menschen eine Stimme geben und den Austausch und die Vernetzung untereinander voranbringen.

Jessica und Prince sind in Deutschland für Apatride aktiv und haben sich Zeit genommen, das Netzwerk vorzustellen und mit uns über Staatenlosigkeit zu sprechen.



Die Musik von Prince ist unter seinem Künstlernamen Wonda Prince zu finden. 2022 veröffentlicte er das Album "Versatile City", das Stück "Big Tings a Gwaan" hat er gemeinsam mit Mal Elevé aufgenommen.



Das Gespräch wurde z.T. in Englisch geführt.

Die im Gespräch erwähnte Doku über Staatenlosigkeit "No Nations" wurde Anfang Juli 2024 im SWR ausgestrahlt.