Vio.Me erneut von Zwangsversteigerung bedroht

2011 wurde Vio.Me, eine ehemalige Baustofffabrik in der Nähe von Thessaloniki, nach ihrem Bankrott von einigen der arbeitslosen Arbeiter*innen besetzt. Dies passierte inmitten der autoritären Krisenpolitik der EU und setzte der Finanzkrise eine "demokratische Alternative" entgegen. Vio.Me ist viel mehr als eine selbstverwaltete Seifenfabrik. Die Rückeroberung der Fabrik und die Aufnahme der Produktion in Arbeiter*innenselbstverwaltung öffnete Türen für Konsument*innenfreundliche, ökologische Produktion, für Solidaritätsnetzwerke und weitere Initiativen.

Seit 6 Jahren kämpft das Kollektiv jedoch ständig gegen Einschränkungen von Seiten des Staates. Derzeit finden die erneuten Versuche eines Liquidators, das Fabrikgelände durch eine Zwangsversteigerung zu verkaufen, häufiger als gewohnt statt. So auch wieder am Donnerstag, dem 15. November und dem 13. Dezember.

Mehr zum Kampf von Vio.Me, Informationen zu deutschsprachigen Solidaritätsgruppen und weiteres erfahrt ihr unter http://www.viome.org